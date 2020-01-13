2020-01-13T23:38:32+03:00
Происшествия

Перед пропажей ее страницу удалили: на Урале завершились поиски 15-летней девочки

Викторию Логиновских разыскивали больше недели после того, как она бесследно исчезла
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: поисковый отряд "Прорыв"Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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В Свердловской области завершились поиски пропавшей 6 января Виктории Логиновских. 15-летняя школьница пропала во время каникул, ее искали два десятка волонтеров и силовики. О том, что с девочкой все в порядке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найдена, жива, - говорится в сообщении отряда.

Известно, что перед побегом из дома девочка зашла в один из продуктовых магазинов, где попросила у продавца мобильный телефон. С него Вика удалила свою страницу во «ВКонтакте». Позже выяснилось, что школьница далеко не в первый раз сбежала из дома, но раньше ее родители не обращались в полицию.

Стоит отметить, что самым громким уголовным делом прошлого года на территории Среднего Урала стало убийство 27-летней Ксении Каторгиной. Молодая мама бесследно пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль. Лишь через пять дней ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Убийцами девушки оказались жители Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Перед пропажей ее страницу удалили: на Урале завершились поиски 15-летней девочки
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