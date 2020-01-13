Перед пропажей ее страницу удалили: на Урале завершились поиски 15-летней девочки
В Свердловской области завершились поиски пропавшей 6 января Виктории Логиновских. 15-летняя школьница пропала во время каникул, ее искали два десятка волонтеров и силовики. О том, что с девочкой все в порядке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- Найдена, жива, - говорится в сообщении отряда.
Известно, что перед побегом из дома девочка зашла в один из продуктовых магазинов, где попросила у продавца мобильный телефон. С него Вика удалила свою страницу во «ВКонтакте». Позже выяснилось, что школьница далеко не в первый раз сбежала из дома, но раньше ее родители не обращались в полицию.
Стоит отметить, что самым громким уголовным делом прошлого года на территории Среднего Урала стало убийство 27-летней Ксении Каторгиной. Молодая мама бесследно пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль. Лишь через пять дней ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Убийцами девушки оказались жители Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU