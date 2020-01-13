13 Янв. 2020 2020-01-13T20:08:07+03:00

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Мэрия Екатеринбурга обновила программу развития ЖКХ на 2020 год. Обновленный план опубликовали на сайте администрации. В новом году, согласно документам, планируется провести ремонт в 35 муниципальных квартирах и комнатах. В домах заменят 21 лифт. Отметим, что это на 225 лифтов меньше, чем в прошлом году. Кроме того, рабочие проведут четыре обследования зданий и обновят фасады восьми домов.

Планируется, что дома на улицах Феофанова и Удельная продолжат подключать к централизованной системе водоотведения (добавят еще 200 метров сетей). Всего в городе реконструируют 21,357 километра водопроводных и 8,5 километра канализационных сетей. В программе, например, запланирована реконструкция сетей водоснабжения по улице Малышева - от Хохрякова до 8 Марта. Еще в новом году по плану должны оптимизировать работу узлов электроснабжения.

Некоторые территории на окраинах города будут газифицировать — так, строительство распределительных газопроводов будет вестись в поселках Изоплит и Совхозном.

Полностью план развития ЖКХ на 2020 год можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга в разделе «Жителям».

ИСТОЧНИК KP.RU