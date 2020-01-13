2020-01-13T19:23:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый Рок»

Более 30 молодых групп со всей страны выступят на трёх сценах
Алина СУРИНА
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Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 2000 годаФестиваль проходил в Екатеринбурге с 2000 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня, 13 января проходит последний «Старый Новый Рок». Более 30 молодых групп со всей страны выступят в Ельцин Центре на трёх сценах. Среди хедлайнеров последнего музыкального фестиваля группы «ЧАЙФ», Александр Ф. Скляр, «ТОП» и «Ва-банкъ». О закрытии проекта стало известно в июле прошлого года.

- Старый Новый Рок стал для множества зрителей и музыкантов домом, тёплые воспоминания о котором согревали людей в течении целого года. За всю историю фестиваля около тысячи групп вышли на сцену перед сотней тысяч зрителей. И вот эпоха подходит к концу, - рассказывают организаторы фестиваля.

Напомним, что «Старый Новый рок» в Екатеринбурге проходил ежегодно с 2000 года. Тысячи гостей собирались на летнюю и зимнюю версию мероприятия. Сейчас, когда пройдет последний «СНР», организаторы планируют развивать проект «Ночь музыки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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