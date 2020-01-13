Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение»
Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение»
Итоги праздников подвели аналитики КиноПоиска
Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение». На эти два фильма билеты покупали чаще всего. В Топ-5 также вошли «Союз Спасения», «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Что смотрели жители столицы Урала в праздники, рассказали аналитики КиноПоиска.
- Днем 2 января - это традиционно самый кассовый день каникул - мы зафиксировали рекорд продаж за все время существования билетного направления на КиноПоиске: пользователи покупали более 6 билетов в секунду. Кинотеатральный ажиотаж держался все каникулы, и спад интереса наблюдался только 8 января - в последний день праздников, - рассказала руководитель билетного направления КиноПоиска Мария Сорокина.
Интересно, что по данным КиноПоиска средняя стоимость купленного онлайн билета в кино на новогодних праздниках в Екатеринбурге - 254 рубля. По России эта сумма составляет 305 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU