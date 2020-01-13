2020-01-13T18:54:25+03:00
Общество

Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение»

Итоги праздников подвели аналитики КиноПоиска
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге билеты в кино в среднем стоили дешевле, чем по РоссииВ Екатеринбурге билеты в кино в среднем стоили дешевле, чем по России
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Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение»

Итоги праздников подвели аналитики КиноПоиска

Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение». На эти два фильма билеты покупали чаще всего. В Топ-5 также вошли «Союз Спасения», «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Что смотрели жители столицы Урала в праздники, рассказали аналитики КиноПоиска.

- Днем 2 января - это традиционно самый кассовый день каникул - мы зафиксировали рекорд продаж за все время существования билетного направления на КиноПоиске: пользователи покупали более 6 билетов в секунду. Кинотеатральный ажиотаж держался все каникулы, и спад интереса наблюдался только 8 января - в последний день праздников, - рассказала руководитель билетного направления КиноПоиска Мария Сорокина.

Интересно, что по данным КиноПоиска средняя стоимость купленного онлайн билета в кино на новогодних праздниках в Екатеринбурге - 254 рубля. По России эта сумма составляет 305 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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