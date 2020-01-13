13 Янв. 2020 2020-01-13T17:35:33+03:00

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Родные опознали погибшего мужчину из перевернувшейся лодки на севере Урала. Останки тела 32-летнего Павла Бахтиярова - лодочника из-за которого погибла семья манси, нашли вмерзшими в лед реки Лозьва в начале декабря.

- Погибшее лицо было опознано родственниками. Сейчас тело направлено на судебную медицинскую экспертизу, цель которой установить точные время и причину смерти погибшего, - рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.

Тело мужчины нашли охотники. Как рассказали следователи, признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружили. Напомним, вечером 31 июля на реке Лозьва перевернулась моторная лодка, которой управлял Павел Бахтияров. Кроме него в лодке находилась женщина и трое ее детей. Семья направлялась домой из поселка Вижай. Тело младенца, который пропал вместе с Бахтияровым, до сих пор не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU