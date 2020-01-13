Мэрия Екатеринбурга назвала причину, из-за которой могут снести Цыганский поселок

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:44:43+03:00

В полемику с Бирюлиным вступил один из жителей Цыганского поселка Фото: Евгений Стоянов

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Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялся брифинг, посвященный ситуации с застройкой территорий частного сектора. В основном, вопросы журналистов касались застройки частного сектора многоэтажными домами на территории Цыганского посёлка и Уралмаша. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин успокоил жителей частного сектора. Многие жители этих территорий опасались, что мэрия дала добро на снос их жилья ради строительства многоэтажек.

- В любом случае застройка возможна только когда инвестор договорится с жителями о покупке их жилья. Оснований для принудительного изъятия земли в законодательстве нет, - уточнил Бирюлин. - Все диалоги застройщика с землепользователями в любом случае будут происходить при содействии администрации Екатеринбурга.

Также Бирюлин уточнил, что принудительно изъять участки могут только ради строительства дорог. А вот сделать это ради возведения школ, детсадов или многоэтажек – нет.

Важным моментом для застройки территорий в администрации считают наличие инфраструктуры: школы, детские садики, больницы. Если в плане у застройщика таких объектов нет, то мэрия не даст добро на строительство.

Среди журналистов оказался житель Юго-Западного района Александр Упоров. Мужчина живет в Цыганском поселке.

- Куда выселят частный сектор?

- Никаких правовых оснований выселять кого-то, кроме их собственной воли, нет. Если застройщик хочет что-то построить, то он обязан договорится с собственником купить его жилье по рыночной стоимости, - ответил чиновник.

Но представитель Александр Упоров таким ответом оказался не удовлетворен.

- Если мои соседи решат продать свои частные дома, а я буду против, то получается, что у моего дома построят 35-этажный дом? Мне тогда придется продать свое жилье, хотя я этого не хочу.

В ответ на эту реплику Алексей Бирюлин заявил, что такая ситуация действительно возможно и нарушения закона здесь нет.

Также чиновник ответил на вопрос корреспондента «КП» про строительства телебашни на Уралмаше, запрета стройки которой добивались местные жители.

Бирюлин подтвердил информацию, которую мы писали ранее. Сейчас, по словам чиновника, для телебашни ищут новые участки в Екатеринбурге, которые находятся в собственности ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Бирюлин уточнил, что возводить телевышку будут в промзоне, а не рядом с жилыми домами.

ИСТОЧНИК KP.RU