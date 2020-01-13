2020-01-13T15:30:27+03:00
Общество

Представитель Главы Чечни на Урале сменил работу

На его прежнее место пришел адвокат
Евгений Стоянов
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Салаудин Мамаков. Фото: предоставлено собеседником изданияСалаудин Мамаков. Фото: предоставлено собеседником издания
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Официальный представитель Главы Чеченской республики в Свердловской области Салаудин Мамаков в конце 2019 года покинул свой пост и получил новое назначение.

С начала 2020 года Салаудин Мамаков стал официальным представителем Торгово-промышленной палаты Чечни в Уральском федеральном округе.

- Есть приказ, выдали удостоверение, с должности представителя ушел на новый пост, - рассказал «КП-Екатеринбург» Салаудин Мамаков. – Буду заниматься налаживанием межрегиональных связей, привлечением инвестиций в Республику.

Кто именно занял ответственный пост официального представителя Главы Чечни на Урале, собеседник издания рассказывать не стал. Однако по данным «КП-Екатеринбург», им стал адвокат из Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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