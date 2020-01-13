Представитель Главы Чечни на Урале сменил работу
Официальный представитель Главы Чеченской республики в Свердловской области Салаудин Мамаков в конце 2019 года покинул свой пост и получил новое назначение.
С начала 2020 года Салаудин Мамаков стал официальным представителем Торгово-промышленной палаты Чечни в Уральском федеральном округе.
- Есть приказ, выдали удостоверение, с должности представителя ушел на новый пост, - рассказал «КП-Екатеринбург» Салаудин Мамаков. – Буду заниматься налаживанием межрегиональных связей, привлечением инвестиций в Республику.
Кто именно занял ответственный пост официального представителя Главы Чечни на Урале, собеседник издания рассказывать не стал. Однако по данным «КП-Екатеринбург», им стал адвокат из Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU