2020-01-13T15:13:33+03:00
Происшествия

Свердловчанка на семь лет отправилась в тюрьму за убийство друга

Она хотела спрятать тело, но ее вовремя поймали
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Первоуральске под суд отправили 26-летнюю жительницу Шалинского района, которую обвиняют в убийстве своего знакомого. В начале августа она, будучи пьяной, из-за личной неприязни к нему, схватила нож и ножку от стола и набросилась на мужчину. От большого количества полученных травм он скончался на месте.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- После убийства женщина решила скрыть тело: спрятала нож и стала мыть полы в доме, где произошли события, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В дальнейшем она планировала отнести тело мужчины в лес.

Однако сделать этого ей так и не удалось. Ее вовремя поймали. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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