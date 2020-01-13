2020-01-13T14:38:03+03:00
Общество

Уралец отсудил у больницы больше 200 тысяч за упавший на машину сугроб

Он оставил автомобиль на стоянке под нечищеной от снега крышей
Мария Трапезникова
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Уралец отсудил у больницы больше 200 тысяч за упавший на машину сугробУралец отсудил у больницы больше 200 тысяч за упавший на машину сугробФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга Никита отсудил больше 200 тысяч рублей за упавший на его машину сугроб. В феврале прошлого года он припарковал его рядом со Свердловским областным кожно-венерологическим диспансером. Упавший с крыши снег серьезно повредил левую сторону автомобиля.

- В тот же день мужчина обратился в полицию, был составлен протокол осмотра места происшествия, но в возбуждении уголовного дела было отказано, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Тогда Никита пришел к оценщикам, которые оценили ущерб в 202,7 тысяч рублей. Тогда он подал в суд на диспансер, который должен был чистить крышу своего здания, чтобы таких ситуаций не произошло.

Суд согласился с Никитой, отметив, что парковка в том месте, куда упал снег, была разрешена, и никаких правил автовладелец не нарушал. Мужчине было выплачено 226,7 тысяч рублей с учетом всех расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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