13 Янв. 2020 2020-01-13T14:38:03+03:00

Уралец отсудил у больницы больше 200 тысяч за упавший на машину сугроб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он оставил автомобиль на стоянке под нечищеной от снега крышей

Изменить размер текста: A A

Житель Екатеринбурга Никита отсудил больше 200 тысяч рублей за упавший на его машину сугроб. В феврале прошлого года он припарковал его рядом со Свердловским областным кожно-венерологическим диспансером. Упавший с крыши снег серьезно повредил левую сторону автомобиля.

- В тот же день мужчина обратился в полицию, был составлен протокол осмотра места происшествия, но в возбуждении уголовного дела было отказано, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Тогда Никита пришел к оценщикам, которые оценили ущерб в 202,7 тысяч рублей. Тогда он подал в суд на диспансер, который должен был чистить крышу своего здания, чтобы таких ситуаций не произошло.

Суд согласился с Никитой, отметив, что парковка в том месте, куда упал снег, была разрешена, и никаких правил автовладелец не нарушал. Мужчине было выплачено 226,7 тысяч рублей с учетом всех расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU