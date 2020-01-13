2020-01-13T13:55:58+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге фура курьерской службы переехала дворника

Мужчина от удара скончался на месте
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сегодня утром, около 9:44, в районе Старой Сортировки, произошло серьезное ДТП. Фура курьерской службы «Деловые линии» задавила 33-летнего рабочего, который от удара скончался на месте.

- Предварительно установлено, что водитель грузовика подъезжал задним ходом к месту разгрузки, допустил наезд на мужчину, сотрудника предприятия, который в момент наезда занимался уборкой территории от снега, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – За рулем сидел 51-летний мужчина, стаж управления которого составил 25 лет.

На место аварии для установления предварительных причин выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

В ГИБДД еще раз напоминают, что двигаться задним ходом водитель имеет право, только если маневр безопасен и не создаст помех для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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