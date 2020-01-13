В Екатеринбурге после катания на бубликах в больницу попали 25 детей

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:25:21+03:00

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В Горздраве Екатеринбурга подвели итоги новогодних праздников. Оказалось, что после катания на бубликах в Детскую городскую клиническую больницу №9 попали с травмами 25 детей. Часть из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в медицинское учреждение обратились 50 несовершеннолетних от пяти до семнадцати лет. Часть из них получили ушибы, их после осмотра врачей отпустили домой, сообщили в пресс-службе Горздрава Екатеринбурга.

Катания на тюбингах, по мнению врачей, опасны для детей. Такой вид досуга чреват переломами основания черепа и позвоночника, а также переломами конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU