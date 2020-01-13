Лес и валюта: что контрабандой везут на Урал

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:39:23+03:00

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За прошедший год уральская таможня возбудила сто уголовных дел. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Максим Чмора. Чаще всего к ответственности привлекали за контрабанду леса и драгоценные металлы. В 2019 году древесину незаконно перевозили через Казахстан.

- Кроме того в 2019 году возбудили двадцать одно уголовных дел по не возврату валютной выручки, также по товарной контрабанде – десять уголовных дел. По вывозу сырьевых товаров мы возбудили пятьдесят одно уголовных дел, - отметил Максим Чмора.

В таможни добавили, сейчас стали популярны курьеры экзотических животных. Через Кольцово два раза пытались вывезти обезьянок. При чем условия перевозки не соответствовали требованиям.Животные чудом выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU