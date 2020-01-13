Опасный разворот: появилось видео двойной аварии у железнодорожного вокзала Екатеринбурга

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:14:50+03:00

От удара кроссовер вылетел на встречную полосу. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Виновник ДТП обратился за помощью к врачам

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Появилось видео аварии на улице Челюскинцев, где накануне столкнулись Kia Sportage, Renault Duster и Audi. Запись с регистратора редакции «КП-Екатеринбург» предоставил водитель немецкой иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/754385" frameborder="0"></iframe> Двойная авария на Челюскинцев.Видео: участники ДТП

На кадрах отчетливо видно, как Kia разворачивается через трамвайные пути, но при этом не пропускает идущий слева Renault. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу.

Виновник ДТП после столкновения обратился за помощью ко врачам бригады реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU