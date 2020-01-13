2020-01-13T12:14:50+03:00
Происшествия

Опасный разворот: появилось видео двойной аварии у железнодорожного вокзала Екатеринбурга

Виновник ДТП обратился за помощью к врачам
Олег ГАЛИМОВ
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От удара кроссовер вылетел на встречную полосу.От удара кроссовер вылетел на встречную полосу.Фото: Олег ГАЛИМОВ
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Появилось видео аварии на улице Челюскинцев, где накануне столкнулись Kia Sportage, Renault Duster и Audi. Запись с регистратора редакции «КП-Екатеринбург» предоставил водитель немецкой иномарки.

Двойная авария на Челюскинцев.Видео: участники ДТП

На кадрах отчетливо видно, как Kia разворачивается через трамвайные пути, но при этом не пропускает идущий слева Renault. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу.

Виновник ДТП после столкновения обратился за помощью ко врачам бригады реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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