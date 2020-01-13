2020-01-13T11:58:36+03:00
Происшествия

Уральских врачей проверят после смерти ребенка, которому прострелил голову сосед

Вчера в больнице Екатеринбурга скончался 8-летний Егор Коркунов
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено родителями Егора КоркуноваФото: предоставлено родителями Егора Коркунова
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После смерти 8-летнего Егора Коркунова, который стал жертвой пьяного соседа, следователи СКР проверят действия врачей ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

- Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребёнка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что врачи так и не смогли извлечь пулю из головы Егора и мальчик умер не приходя в сознание.

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Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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