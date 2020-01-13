Уральских врачей проверят после смерти ребенка, которому прострелил голову сосед
После смерти 8-летнего Егора Коркунова, который стал жертвой пьяного соседа, следователи СКР проверят действия врачей ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
- Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребёнка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что врачи так и не смогли извлечь пулю из головы Егора и мальчик умер не приходя в сознание.
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ИСТОЧНИК KP.RU