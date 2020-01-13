2020-01-13T11:54:11+03:00
Экономика

СвЖД выплатила 21,2 милиалрдов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды в 2019 году

За 2019 год Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,2 млрд рублей
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За 2019 год Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,2 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 10,9 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 4,4 млрд рублей;

· в бюджет Пермского края 1,8 млрд рублей;

· в бюджет Тюменской области 1,8 млрд рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 2 млрд рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,9 млрд рублей.

Для нужд ОАО «РЖД» в 2019 году приобретена продукция промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму (по прогнозным данным) 84,86 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

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Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). Магистраль обслуживает свыше 490 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тыс. предприятий.

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