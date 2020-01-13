2020-01-13T11:51:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель грузовика переехал молодого мужчину

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи
Лев ИСТОМИН
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Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге 13 января в 9:44 в переулке Проходном, 2 на территории одного на территории одного из предприятий.

51-летний водитель грузовой машины «Мерседес» с 25-летним стажем вождения ехал задним ходом и наехал на 33-летнего дворника, который убирал территорию. От полученных травм пострадавший погиб на месте, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На место ДТП выезжало руководство городской Госавтоинспекции, на месте произведены замеры, составлены документы. По окончанию расследования будет принято мотивировочное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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