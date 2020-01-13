2020-01-13T11:17:46+03:00
Экономика

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года

Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2019 года
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Фото: УралсибФото: Уралсиб
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Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2019 года.

В 2019 году Университет провел более 40 вебинаров и 9 конференций «Практикум для предпринимателей».

Общее количество регистраций на вебинары составило 6,8 тысячи человек, а число просмотров на Youtube-канале Университета бизнеса УРАЛСИБ превысило 43 тысячи.

ТОП-5 наиболее популярных вебинаров в этом году:

«Человек как на ладони, или как прочитать человека за 5 минут». Спикер - Кристина Петрухнова, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам;

· «15 потребительских трендов». Спикер - Мария Скалкина, эксперт в области индустриальных и потребительских трендов;

· «Переход на онлайн-кассы в 2019 г. Основные моменты, которые важно знать». Спикер - Евгений Мео, руководитель направления онлайн-касс компании «Астрал-М»;

· «Бизнес-сторителлинг: как «продавать» идеи с помощью историй». Спикер - Стас Гуревский, консультант-практик в области создания презентаций и проведения бизнес-выступлений, креативный директор презентационного агентства Graf Media;

· «Как раскрутить коммерческий аккаунт в Instagram». Спикеры - Алена Целовальникова и Леся Фетисова, основательницы онлайн-академии интернет-профессий FEEDBACK.

В офлайн-конференциях Университета бизнеса приняли участие более 1200 предпринимателей. В течение 2019 года такие конференции проводились в Москве, Санкт-Петербурге (два мероприятия), Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе. В числе участников мероприятий – собственники и руководители бизнеса, представители государственных и общественных организаций, финансовые директора, а также те, кто только задумывается о собственном бизнесе.

Программа Практикумов состоит из нескольких обязательных блоков: выступления спикеров на актуальные темы для развития бизнеса, мастер-класса по заведению рекламной кампании в MyTarget, а также круглого стола с бизнес-разборами, в ходе которых любой слушатель

может задать экспертам вопросы о повышении эффективности своего предприятия и увеличения прибыли.

В списке тем: новые тренды в маркетинге и продажах, актуальные новости законодательства, вопросы личной эффективности, новых предложения и акции для бизнеса от Банка УРАЛСИБ.

Спикерами выступают успешные предприниматели, готовые поделиться своим опытом. В качестве индивидуальных консультантов для бизнес-разбора приглашаются специалисты по маркетингу, продажам и управлению бизнес-процессами.

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