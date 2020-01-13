Уральский депутат разыгрывает кровать своего сына в Instagram
Уральский депутат Антон Шипулин решил разыграть старую кровать своего маленького сына среди подписчиков его страницы в Instagram. Мебель в виде подсвечивающейся машинки уже не нужна, потому что есть новая, двухъярусная, а продавать ее депутат не захотел.
- Сейчас я собираю двухъярусную кровать для сына. Дима очень просил, чтобы его сестренка жила с ним в одной комнате, - рассказал на видео Шипулин в Instagram. – Но продавать старую не хочется. Подумали с женой, что хотели бы отдать кровать тому, кому она сейчас действительно необходима.
Уральский депутат разыгрывает кровать своего сына среди подписчиков в Instagram.Видео: Антон Шипулин в Instagram
Кровать-машинку депутат решил отдать только тем подписчикам, которые живут в Екатеринбурге или Свердловской области. Участники должны написать в комментариях под видео, «почему она должна достаться именно ему». Доставку Шипулин обещает оформить за свой счет.
ИСТОЧНИК KP.RU