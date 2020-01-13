«Нашли большое количество нарушений»: новый директор ЦПКиО в Екатеринбурге выгоняет из парка арендодателей
С новым директором в ЦПКиО имени Маяковского пришли и новые правила- так, с 1 января 2020 года Екатерина Кейльман разорвала контракты с владельцами 13 аттракционов в парке.
- Договоры были расторгнуты на законных основаниях, в рамках условий контракта, - рассказала «Комсомолке» Кейльман. – Это было сделано из-за нарушений режима работы всех 13 аттракционов и техники безопасности. А о том, что кто-то там на меня пишет заявление в полицию, я узнала из новостей. Со мной пока никто из правоохранительных органов не связывался.
Все аттракционы располагаются на входной группе и занимают слишком много места. Именно поэтому место будет «расчищено» и освобождено от них, так как они не вписываются в концепт парка.
В полиции также прокомментировали ситуацию.
- В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции № 7 проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU