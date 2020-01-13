Наталья Поклонская стала рекламировать одежду с изображением Николая II

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:33:57+03:00

Наталья Поклонская часто бывает в Екатеринбурге, где погиб Николай II с родными. Фото: с личной страницы Натальи Поклонской

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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская решила рекламировать одежду с изображением последнего русского императора Николая II Романова. Сообщение об этом появилось на ее странице в социальной сети, где сама депутат опубликовала фотографию себя одетой в футболку с Николаем II:

«Про Нашего Государя Николая Второго от меня вы больше не услышите». Да, но никто не говорил, что не увидите. Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды…»

Наталья Поклонская стала широко известна в марте 2014 году, когда возглавила прокуратуру Республики Крым, вошедшей в состав Российской Федерации. Многих тогда покорила пресс-конференция Натальи Поклонской. Запись разошлась по Интернету, причем не только по российскому сегменту, но и по зарубежному.

Добавим также, что Наталья Поклонская часто приезжает в Екатеринбург, где в 1918 году большевиками был убит император Николай II вместе с семьей и четырьмя слугами. В память о трагическом событии, в столице Урала каждый год проходит большой крестный ход до места, где большевики изначально пытались спрятать останки отрекшегося императора.

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ИСТОЧНИК KP.RU