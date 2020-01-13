2020-01-13T10:33:57+03:00
Общество

Наталья Поклонская стала рекламировать одежду с изображением Николая II

Она сфотографировалась в футболке с последним русским императором
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Наталья Поклонская часто бывает в Екатеринбурге, где погиб Николай II с родными. Фото: с личной страницы Натальи ПоклонскойНаталья Поклонская часто бывает в Екатеринбурге, где погиб Николай II с родными. Фото: с личной страницы Натальи Поклонской
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская решила рекламировать одежду с изображением последнего русского императора Николая II Романова. Сообщение об этом появилось на ее странице в социальной сети, где сама депутат опубликовала фотографию себя одетой в футболку с Николаем II:

«Про Нашего Государя Николая Второго от меня вы больше не услышите». Да, но никто не говорил, что не увидите. Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды…»

Наталья Поклонская стала широко известна в марте 2014 году, когда возглавила прокуратуру Республики Крым, вошедшей в состав Российской Федерации. Многих тогда покорила пресс-конференция Натальи Поклонской. Запись разошлась по Интернету, причем не только по российскому сегменту, но и по зарубежному.

Добавим также, что Наталья Поклонская часто приезжает в Екатеринбург, где в 1918 году большевиками был убит император Николай II вместе с семьей и четырьмя слугами. В память о трагическом событии, в столице Урала каждый год проходит большой крестный ход до места, где большевики изначально пытались спрятать останки отрекшегося императора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку

После ракетного удара Ирана по военным базам США, многие забеспокоились - большая война уже на пороге. Но депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, Третья мировая давно началась - выражается она в локальных конфликтах и экономических схватках. Вторжение американцев в Ирак, бойня в Югославии, майдан и обстрелы Донбасса - все это ее отголоски. (Подробнее)

Последние дни Николая II в Екатеринбурге: разъяренная толпа на вокзале, часовой у ванной комнаты и отдушина в книгах Салтыкова-Щедрина

После своего отречения в марте 1917 года Николай II с семьей находился под домашним арестом сначала в Царском селе, затем в Тобольске и только спустя год, весной 1918 года, попал в Екатеринбург. (Подробнее)

Следователь, занимавшийся убийством Николая II: Решение о расстреле было принято не в Москве, а в Екатеринбурге

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли императора Николая II, членов его семьи, а также четырех слуг. После этого большевики вывезли тела на окраину города, где и захоронили. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге после катания на бубликах в больницу попали 25 детей
Лес и валюта: что контрабандой везут на Урал
В Екатеринбурге на Крещение ожидается дождь
Опасный разворот: появилось видео двойной аварии у железнодорожного вокзала Екатеринбурга
На Урале грузовик влетел в газопровод: «голубого топлива» лишились 450 человек
Уральских врачей проверят после смерти ребенка, которому прострелил голову сосед
СвЖД выплатила 21,2 милиалрдов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды в 2019 году
В Екатеринбурге водитель грузовика переехал молодого мужчину
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года
Уральский депутат разыгрывает кровать своего сына в Instagram
«Нашли большое количество нарушений»: новый директор ЦПКиО в Екатеринбурге выгоняет из парка арендодателей
Наталья Поклонская стала рекламировать одежду с изображением Николая II
На свердловских трассах три дня будут ловить водителей, неправильно перевозящих детей
Долг составил больше миллиона: екатеринбуржцы работали на севере бесплатно
В Екатеринбурге за взятку задержали майора полиции
Уральцу, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии
В праздники свердловчане чаще всего летали в гости к москвичам
В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь
На Урале городская площадь превратилась в каток из-за потопа
Свердловских водителей сдует сильным ветром
Весна пришла раньше срока: Екатеринбург ждет тепло и слякоть
Лучше отдайте животным: екатеринбуржцев просят не выкидывать на свалки новогодние елки
«Автомобилист» в Москве одолел ЦСКА
Екатеринбуржцы удивили жюри на турнире ледовых скульптур в Перми огромным шаманским бубном
В Екатеринбурге сгорела иномарка Opel Astra