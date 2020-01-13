На свердловских трассах три дня будут ловить водителей, неправильно перевозящих детей

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция будет три дня, с 14 по 17 января, ловить на свердловских дорогах водителей, которые нарушают правила перевозки детей в машине. Утром и днем инспекторы, а также педагоги будут дежурить около детских садов и школ. Большое внимание уделят автокреслам и другим удерживающим устройствам, а также весу маленьких пассажиров.

- По итогам прошлого года в результате ДТП, произошедших в Свердловской области, погибли пять детей-пассажиров, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Это на 62% меньше, чем в позапрошлом году. Также еще 205 получили травмы – этот показатель вырос на 10%.

В прошлом году во время таких рейдов было поймано больше 19 тысяч водителей, нарушивших ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU