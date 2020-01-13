В Екатеринбурге за взятку задержали майора полиции
В Екатеринбурге задержали участкового ОП № 11 майора Айдына Рустамова. Его обвиняют в получении взятки в 70 тысяч рублей.
- Данная работа проводилась оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка. Операция прошла еще в середине декабря 2019 года. В настоящее время по данному факту ведется внутренняя проверка. Кроме того, материалы переданы в региональное управление СКР для принятия соответствующего процессуального решения, - отметил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки».
ИСТОЧНИК KP.RU