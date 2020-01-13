2020-01-13T08:43:13+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали майора полиции

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Айдына Рустамова
Олег ГАЛИМОВ
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Айдыну Рустамову грозит реальный срокАйдыну Рустамову грозит реальный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали участкового ОП № 11 майора Айдына Рустамова. Его обвиняют в получении взятки в 70 тысяч рублей.

- Данная работа проводилась оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка. Операция прошла еще в середине декабря 2019 года. В настоящее время по данному факту ведется внутренняя проверка. Кроме того, материалы переданы в региональное управление СКР для принятия соответствующего процессуального решения, - отметил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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