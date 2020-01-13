Уральцу, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:40:43+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он был очень пьян и отказывался ехать в отделение

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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Верхней Пышмы, которого обвиняют в избиении полицейского при исполнении. Инцидент произошел в начале ноября после того, как виновника задержали в пьяном виде – он буянил и мешал окружающим.

- Однако мужчина, не желая ехать с полицейскими в отделение, схватился левой рукой за перила лестницы и сел на пол, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В этой связи один из сотрудников полиции стал своей рукой разжимать руку обвиняемого, которой тот схватился за перила. Однако обвиняемый кулаком правой руки умышленно нанес удар по кисти левой руки полицейского.

Согласно заключениям медиков, мужчина причинил полицейского оскольчатый внутрисуставный перелом ногтевой фаланги 4 пальца левой кисти со смещением отломков.

На виновника завели уголовное дело и направили в суд. Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU