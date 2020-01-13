2020-01-13T08:40:43+03:00
Происшествия

Уральцу, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии

Он был очень пьян и отказывался ехать в отделение
Мария Трапезникова
Поделиться:
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмыТеперь ему грозит до 10 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили жителя Верхней Пышмы, которого обвиняют в избиении полицейского при исполнении. Инцидент произошел в начале ноября после того, как виновника задержали в пьяном виде – он буянил и мешал окружающим.

- Однако мужчина, не желая ехать с полицейскими в отделение, схватился левой рукой за перила лестницы и сел на пол, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В этой связи один из сотрудников полиции стал своей рукой разжимать руку обвиняемого, которой тот схватился за перила. Однако обвиняемый кулаком правой руки умышленно нанес удар по кисти левой руки полицейского.

Согласно заключениям медиков, мужчина причинил полицейского оскольчатый внутрисуставный перелом ногтевой фаланги 4 пальца левой кисти со смещением отломков.

На виновника завели уголовное дело и направили в суд. Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На свердловских трассах три дня будут ловить водителей, неправильно перевозящих детей
Долг составил больше миллиона: екатеринбуржцы работали на севере бесплатно
В Екатеринбурге за взятку задержали майора полиции
Уральцу, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии
В праздники свердловчане чаще всего летали в гости к москвичам
В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь
На Урале городская площадь превратилась в каток из-за потопа
Свердловских водителей сдует сильным ветром
Весна пришла раньше срока: Екатеринбург ждет тепло и слякоть
Лучше отдайте животным: екатеринбуржцев просят не выкидывать на свалки новогодние елки
«Автомобилист» в Москве одолел ЦСКА
Екатеринбуржцы удивили жюри на турнире ледовых скульптур в Перми огромным шаманским бубном
В Екатеринбурге сгорела иномарка Opel Astra