2020-01-13T08:15:22+03:00
Общество

В праздники свердловчане чаще всего летали в гости к москвичам

За 10 дней каникул Кольцово обслужил больше 187 тысяч пассажиров
Мария Трапезникова
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Чаще всего в праздники свердловчане летали в Москву и ПитерЧаще всего в праздники свердловчане летали в Москву и ПитерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт Кольцово подвел итоги работы в новогодние праздники. Так, с 28 декабря по 8 января, через его двери прошли больше 187,7 тысяч пассажиров. Тогда как в прошлом году эта цифра была несколько меньше – порядка 186,3 тысяч человек.

- Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 29 декабря. В этот день аэропорт Екатеринбурга обслужил 18 599 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Российскими и зарубежными авиакомпаниями было выполнено 162 рейса на прилет и на вылет.

Оказалось, что чаще всего свердловчане летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Чтобы отдохнуть заграницей и понежиться на солнце, горожане брали билеты в Дубай, Пхукет, Анталью, Санья и Стамбул. В последний город, кстати, в этом году стали летать в 2,5 раза больше пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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