2020-01-13T07:45:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь

Девушка ушла из дома около 18:00 и с тех пор не объявлялась
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга завершила поиски 14-летней Александры Пантелеевой, которая пропала еще 31 декабря. Девушка ушла из дома около 18:00 и с тех пор не объявлялась. К счастью, ее нашли живой и здоровой – она сама вернулась домой.

- Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – С девочкой полицейские провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.

А вот в отношении ее мамы составили административный протокол – за то, что она поздно обратилась в полицию о пропаже дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На свердловских трассах три дня будут ловить водителей, неправильно перевозящих детей
Долг составил больше миллиона: екатеринбуржцы работали на севере бесплатно
В Екатеринбурге за взятку задержали майора полиции
Уральцу, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии
В праздники свердловчане чаще всего летали в гости к москвичам
В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь
На Урале городская площадь превратилась в каток из-за потопа
Свердловских водителей сдует сильным ветром
Весна пришла раньше срока: Екатеринбург ждет тепло и слякоть
Лучше отдайте животным: екатеринбуржцев просят не выкидывать на свалки новогодние елки
«Автомобилист» в Москве одолел ЦСКА
Екатеринбуржцы удивили жюри на турнире ледовых скульптур в Перми огромным шаманским бубном
В Екатеринбурге сгорела иномарка Opel Astra