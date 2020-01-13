В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь
Полиция Екатеринбурга завершила поиски 14-летней Александры Пантелеевой, которая пропала еще 31 декабря. Девушка ушла из дома около 18:00 и с тех пор не объявлялась. К счастью, ее нашли живой и здоровой – она сама вернулась домой.
- Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – С девочкой полицейские провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.
А вот в отношении ее мамы составили административный протокол – за то, что она поздно обратилась в полицию о пропаже дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU