В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей в новогоднюю ночь

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:45:17+03:00

Девушка ушла из дома около 18:00 и с тех пор не объявлялась

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Полиция Екатеринбурга завершила поиски 14-летней Александры Пантелеевой, которая пропала еще 31 декабря. Девушка ушла из дома около 18:00 и с тех пор не объявлялась. К счастью, ее нашли живой и здоровой – она сама вернулась домой.

- Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – С девочкой полицейские провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.

А вот в отношении ее мамы составили административный протокол – за то, что она поздно обратилась в полицию о пропаже дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU