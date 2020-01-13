На Урале городская площадь превратилась в каток из-за потопа
В Краснотурьинске, что в Свердловской области, водителям, проезжающим по улице Колхозной, в районе главной городской площади, следует быть особенно внимательными. А еще лучше – вообще объезжать этот участок.
А все потому, что из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне вечером, горячая вода за ночь превратилась в лед и закатала дороги в каток.
Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"
- По словам очевидцев, на улице Колхозной произошла коммунальная авария, и горячая вода по улице Молодежной бежит вниз, прямо к администрации города, - рассказывают местные жители в сообществе «Краснотурьинск LIVE».
Водителей и пешеходов просят быть очень аккуратными.
ИСТОЧНИК KP.RU