2020-01-13T07:30:15+03:00
Общество

На Урале городская площадь превратилась в каток из-за потопа

Накануне там прорвало трубу с горячей водой
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"
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В Краснотурьинске, что в Свердловской области, водителям, проезжающим по улице Колхозной, в районе главной городской площади, следует быть особенно внимательными. А еще лучше – вообще объезжать этот участок.

А все потому, что из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне вечером, горячая вода за ночь превратилась в лед и закатала дороги в каток.

Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"

Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"

- По словам очевидцев, на улице Колхозной произошла коммунальная авария, и горячая вода по улице Молодежной бежит вниз, прямо к администрации города, - рассказывают местные жители в сообществе «Краснотурьинск LIVE».

Водителей и пешеходов просят быть очень аккуратными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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