Свердловских водителей сдует сильным ветром

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:55:40+03:00

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В понедельник, 13 января, на всей территории Свердловской области обещают сильный ветер, метели и гололед. В связи с этим Уралуправтодор предупредил всех водителей и попросил их быть особенно осторожными на дорогах.

- Дорожными службами принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда, - отметили в пресс-службе. – Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. А также не создавать препятствий для работающей спецтехники.

Если вы вдруг увидели на дороге ЧС, обязательно сообщите об этом в круглосуточную дежурно-диспетчерскую служу ФКУ «Уралуправтодор»: 8 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный).

А мы, вместе с тем, рассказывали, что, даже несмотря на сильные ветра и снег, в столице Урала будет очень теплая погода на эту неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU