2020-01-13T06:29:09+03:00
Общество

Весна пришла раньше срока: Екатеринбург ждет тепло и слякоть

Рассказываем, что пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие дни
Мария Трапезникова
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На этой неделе в Екатеринбурге будет тепло и слякотноНа этой неделе в Екатеринбурге будет тепло и слякотноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шутки – шутками, но, кажется, о глобальном потеплении во всем мире следует хорошенько задуматься. В середине января, в самый разгар зимы, на Урал придет настоящая весна. Ранняя, которая обычно появляется на пороге ближе к апрелю. Будет тепло, снежно и очень слякотно. Рассказываем, что пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие дни.

В понедельник, 13 января, столбики термометров замрут на отметке 0. Весь день будет облачно с прояснениями, кое-где пройдет небольшой снег. Порывы ветра достигнут 15 м/сек.

В ночь на вторник, 14 января, похолодает до -5…-7, а днем потеплеет до -2. Будет все также облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег.

В ночь на среду, 15 января, воздух остынет до -11, зато днем резко прогреется до -5. Будет преимущественно облачно, осадков синоптики не обещают.

Самый теплый день на этой неделе будет в пятницу – температура поднимется до +3. А вот выходные обещают слегка морозными – до -8 ночью и до -4 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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