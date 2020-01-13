2020-01-13T06:12:58+03:00
Общество

Лучше отдайте животным: екатеринбуржцев просят не выкидывать на свалки новогодние елки

Екатеринбургский зоопарк принимает свежие деревья для своих подопечных
Мария Трапезникова
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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Новогодние праздники закончились, а, значит, владельцы живых елок уже спешат на помойки, чтобы выкинуть зеленых красавиц. Но в Екатеринбургском зоопарке просят повременить с этими крайними мерами и отдать ненужные деревья животным. Правда, принимаются только те, которые стояли все праздники в холоде.

- Если и сосны от частных лиц, из квартир, зоопарк не принимает: такие деревья быстро осыпаются и могут быть опасными для игр, если содержат остатки новогодних украшений, - отмечают в пресс-службе зоопарка.

А вот свежие деревья отлично подойдут как игрушки и развлечения для животных. Например, слоны, обезьяны, попугаи, кенгуру и грызуны используют хвойные ветки в качестве еды. Для крупных и мелких хищников елка или сосна может быть отличным «домиком», а вот для тропических птиц – спортивным снарядом или качелями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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