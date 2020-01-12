2020-01-12T20:31:08+03:00
Спорт

«Автомобилист» в Москве одолел ЦСКА

Следующая игра пройдет 14 января в Череповце с «Северсталью»
Данил СВЕЧКОВ
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Игра закончилась нашей победой, хотя изначально счет открыли хозяева. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»Игра закончилась нашей победой, хотя изначально счет открыли хозяева. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
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В Москве сегодня, 12 января, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» встретилась с ЦСКА. Игра закончилась победой уральцев с итоговым счетом 2:3.

- Хозяева активно начали, открыли счет уже на второй минуте и затем быстро забросили вторую шайбу, - сообщают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В середине встречи Найджел Доус сократил отставание, а через 21 секунду Степан Хрипунов сравнял счет. Третий период прошел без голов, как и овертайм. В серии буллитов Якуб Коварж отразил все броски армейцев, а Дэн Секстон принес победу нашей команде.

Впереди у нашей команды очередная выездная встреча. Пройдет она 14 января в Череповце. Играть будут с «Северсталью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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