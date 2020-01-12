Екатеринбуржцы удивили жюри на турнире ледовых скульптур в Перми огромным шаманским бубном

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:25:09+03:00

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В Перми прошел рождественнский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре. Участвовали там, в том числе, и скульпторы из Екатеринбурга Александра Савинова и Павел Соловьев. Они представили композицию «Последняя песнь шамана» - огромный ледяной бубен.

- Менее чем за пяти дней скульпторам из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре удалось создать настоящие шедевры ледового искусства, - отмечают организаторы. - Стартовавший 7 января 2020 года рождественский турнир стал отборочным туром VII Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» 2021 года».

Екатеринбуржцы завоевали первое место. Благодаря этому они получили путевку в финал Кубка России, который пройдет в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU