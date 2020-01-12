Екатеринбуржцы удивили жюри на турнире ледовых скульптур в Перми огромным шаманским бубном
В Перми прошел рождественнский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре. Участвовали там, в том числе, и скульпторы из Екатеринбурга Александра Савинова и Павел Соловьев. Они представили композицию «Последняя песнь шамана» - огромный ледяной бубен.
- Менее чем за пяти дней скульпторам из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре удалось создать настоящие шедевры ледового искусства, - отмечают организаторы. - Стартовавший 7 января 2020 года рождественский турнир стал отборочным туром VII Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» 2021 года».
Екатеринбуржцы завоевали первое место. Благодаря этому они получили путевку в финал Кубка России, который пройдет в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU