В Екатеринбурге сгорела иномарка Opel Astra

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:28:44+03:00

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Во втором часу дня сообщение о пожаре поступило с проспекта Седова, что в Екатеринбурге. Там, во дворе одного из домов, загорелась иномарка Opel Astra.

- На площади в один квадратный метр поврежден салон автомобиля Opel Astra, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава.

Пожар был потушен за две минуты. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU