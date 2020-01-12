В понедельник в Екатеринбурге будет -1...-3 градуса холода и порывистый ветер

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:33:45+03:00

В среду же столбики термометра днем опустятся до -5...-7 градусов Цельсия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с относительно теплой погоды, если, конечно, учитывать, что сейчас разгар зимы. Так, в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем с небольшим снегом. Температура воздуха поднимется до -1...-3 градусов Цельсия. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Во вторник станет чуть холоднее.

- Будет облачно с прояснениями, слабый снег, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью -5..-7, днем -2...-4 градуса.

В среду же столбики термометра днем опустятся до -5...-7 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU