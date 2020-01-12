Полиция Екатеринбурга проверяет ресторан, посетитель которого пожаловался на избиение
Мужчина заявил, что его побили охранники
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, поясняют в полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Екатеринбурга поступило заявление от местного 45-летнего жителя. Мужчина уверяет, что его жестоко избили охранники ресторана на улице Куйбышева.
- Пострадавшего мужчину направили на судебно-медицинское обследование с целью установить степень тяжести причиненного здоровью вреда, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Проводится проверка.
По итогам проверки полиция примет решение о том, надо ли возбуждать уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU