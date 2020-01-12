Полиция Екатеринбурга проверяет ресторан, посетитель которого пожаловался на избиение

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:57:36+03:00

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, поясняют в полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина заявил, что его побили охранники

Изменить размер текста: A A

В полицию Екатеринбурга поступило заявление от местного 45-летнего жителя. Мужчина уверяет, что его жестоко избили охранники ресторана на улице Куйбышева.

- Пострадавшего мужчину направили на судебно-медицинское обследование с целью установить степень тяжести причиненного здоровью вреда, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Проводится проверка.

По итогам проверки полиция примет решение о том, надо ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU