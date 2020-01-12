МЧС провели противопожарный рейд по 24 неблагополучным семьям
Уральские спасатели решили напомнить жителям Свердловской области о том, как избежать пожара. Для этого они посетили 24 неблагополучных семьи.
- Ветхая электропроводка, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения, брошенные окурки – вот каждодневные предпосылки пожаров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Участники рейда обратили внимание родителей на то, что своим поведением они подвергают угрозе жизнь детей.
Сотрудники МЧС объяснили семьям, как содержать жилье зимой, напомнили, для чего проверять электрообрудование и печи, и почему надо держать подальше от детей спички и зажигалки. Кроме того они вручили семьям красочные памятки, в которых рассказывается о правилах пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU