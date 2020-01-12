2020-01-12T10:45:43+03:00
Спорт

Хоккеисты молодежки «Авто» выиграли Кубок Вызова в составе сборной Востока в Москве

В сборную входили наши игроки Юрий Салов и Даниил Зайцев
Данил СВЕЧКОВ
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Впереди у нашей команды очередная выездная серия. Архивный снимок.Впереди у нашей команды очередная выездная серия. Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прекрасная новость для уральских болельщиков. Игроки хоккейного клуба «Автомобилист» отличились в Москве, где прошел традиционный Кубок Вызова, в котором встречаются сборные Востока и Запада, составленные из игроков клубов МХЛ.

- Впервые за семь лет трофей выиграла восточная команда, - уточняют в пресс-службе ХК «Автомобилист». - От «Авто» в ней выступали защитники Юрий Салов и Даниил Зайцев, а одним из тренеров сборной был наставник нашей молодежки Виталий Соловьев. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу Востока.

Если же говорить непосредственно про «Автомобилист», то впереди у нашей команды очередная выездная серия. Сегодня, 12 января, наши хоккеисты встретятся в Москве с ЦСКА. А во вторник, 14 января, в Череповце пройдет матч с «Северсталью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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