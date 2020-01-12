2020-01-12T07:44:26+03:00
Происшествия

«Получила перелом лицевой кости»: в Екатеринбурге при ДТП 11-летняя пассажирка ударилась о детский столик в машине

«Газ 172421» врезался в «Киа Соул»
Данил СВЕЧКОВ
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Девочку госпитализировали в ДГКБ № 9. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуДевочку госпитализировали в ДГКБ № 9. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в субботу вечером на улице Старых Большевиков. Там столкнулись «Газ 172421» и «Киа Соул». Первая машина двигалась со стороны улицы Баумана и при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу второй машине, двигавшейся по встречной полосе.

- В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка-пассажир автомашины «Киа Соул», которая находилась на заднем пассажирском сидении справа и была пристегнута штатным ремнем безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Ребенок перевозился без нарушений ПДД, но в момент ДТП была травмирована детским столиком, который перевозили в салоне автомашины.

С переломом лицевой кости девочку увезли в ДГКБ № 9. Сам водитель отечественной машины объяснил, что при повороте он не заметил машину едущую по встречной полосе.

- В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются участники и очевидцы аварии, составляются процессуальные документы, - добавляют в ведомстве. - Обстоятельства и причины будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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