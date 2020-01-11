«Без татуировок и пирсинга»: в Екатеринбурге ищут мужчин арийской внешности для съемок фильма о Василии Теркине

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:17:18+03:00

Мужчины могут сыграть фашистов, либо красноармейцев. Фото: Х/Ф «Василий Тёркин» во «Вконтакте»

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В Екатеринбурге и Верхней Пышме ищут мужчин и женщин для участия в съемках фильма о Василии Теркине. Съемки уже проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Белоруссии. В январе-феврале кинематографисты приедут в Верхнюю Пышму. Режиссером фильма «Василий Теркин» является Карен Геворкян.

- Приглашаем принять участие в съёмке фильма «Василий Тёркин» жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга! Съёмочный период: 20 января-29 февраля, - говорится в официальном паблике сообщества Х/Ф «Василий Тёркин» во «Вконтакте».

Для мужчин, желающих сыграть солдат Красной армии, требования такие: 18-55 лет, рост 168-185, размер одежды 46-54, без татуировок и пирсинга на видных местах. Также они должны иметь возможность коротко стричься, приветствуются усы.

Для женщин требований меньше: возраст от 18 до 30 лет, натуральный цвет волос, отсутствие пирсинга и татуажа.

Также кинематографистам нужны мужчины, готовые сыграть солдат фашистской Германии.

- Мужчины арийской внешности на роль солдат Вермахта: 18-45 лет, рост 175-185, знание немецкого языка приветствуется, - говорится в сообщении.

Фото: Х/Ф «Василий Тёркин» во «Вконтакте»

Желающим необходимо указать свои данные, а также прикрепить актуальные фотографии (без макияжа, головных уборов и очков).

- Если вы профессиональный актёр или студент профильного курса, обязательно укажите учебное заведение и мастера, - советуют кинематографисты.

ИСТОЧНИК KP.RU