Владели инициативой весь матч: уральские «лисицы» в гостях переиграли «Динамо»

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:23:10+03:00

Следующую игру БК УГМК проведет в Екатеринбурге. Нашему клубу будет противостоять команда из Венеции

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Баскетбольный клуб УГМК переиграл «Динамо». Встреча проходила в Новосибирске. Подопечные Мигеля Мендеса владели инициативой на протяжении всего матча и обыгрывали хозяек паркета в каждой четверти. Встреча завершилась со счетом 62:99.

Уже в первой десятиминутке УГМК обеспечил себе неплохой задел, а по ходу второй практически снял вопрос о победителе, уйдя на большой перерыв с разницей в счете в 22 очка - 57:35.

Вторая половина матча выдалась более конкурентной, но на итог встречи это не повлияло.

- Сразу пять игроков нашей команды отметились двузначными показателями результативности: Джонквел Джонс - 24 очка и 6 подборов, Бриттни Грайнер - 21 очко и 6 подборов, Елена Беглова - 15 очков, Мария Вадеева - 13 очков и 6 подборов, Эмма Меессеман - 13 очков и 4 подбора, - рассказали в БК УГМК.

В итоге УГМК отметил одиннадцатую победу подряд в регулярном первенстве российской Премьер-лиги. На сегодняшний день у нашей команды 11 побед в 11 матчах. БК УГМК уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч наша команда проведет 15 января в Екатеринбурге. На паркете ДИВСа «лисицы» сыграют с итальянской командой «Умана Рейер» из Венеции. Встреча пройдет в рамках группового этапа Евролиги.

ИСТОЧНИК KP.RU