«Куча пожарных машин и реанимация»: в Екатеринбурге произошел пожар в ангаре где хранилась еда

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:09:46+03:00

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Сегодня днем на Сибирском тракте загорелся металлический ангар. Как сообщили в МЧС, в нем хранились продукту питания.

Екатеринбуржцы были удивлены большим количеством пожарных машин на улице. Они делились их фотографиями в соцсетях.

- На Сибирском тракте у автоцентра куча пожарных машин (примерно 8). МЧС и реанимация, - написал один из подписчиков в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

К счастью, в огне никто не пострадал.

— В 14:53 поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на Сибирском тракте,57. Пожарные подразделения установили, что происходит горение внутри склада с продуктами питания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось ликвидировать менее чем за полчаса. В ведомстве уточнили, что в тушении принимали участие 17 спасателей.

Напомним, ранним утром в Екатеринбурге произошел пожар из-за которого пришлось экстренно эвакуировать людей из жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU