2020-01-11T15:04:47+03:00
Общество

Почти сорок водителей сели пьяными за руль: свердловская ГИБДД устроила массовые рейды по области

20 человек привлекут к уголовной ответственности
Евгений Стоянов
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Не все водители согласились пройти освидетельствование на опьянениеНе все водители согласились пройти освидетельствование на опьянениеФото: Алексей ФОКИН
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Вчера и сегодня в Свердловской области сотрудники ГИБДД проводили операцию «Стоп-контроль». В ходе нее выявляли водителей, севших за руль нетрезвыми, а также автомобилистов, нарушающих правила.

- За вчерашние сутки в Свердловской области выявлено 13 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Еще четверо водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что инспекторы, в ходе рейда, выявили 20 человек, которых до этого уже ловили нетрезвыми за рулем.

- В отношении этих водителей составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности, - уточнили в ГИБДД.

Также в ходе вчерашнего рейда силовики поймали восемь водителей, которые сели за руль, будучи лишенными прав. Еще 25 человек сели за руль вообще никогда не имея водительского удостоверения. Против них были составлены протоколы об административном нарушении.

Еще один рейд сотрудники ГИБДД провели в Березовском. Силовики выехали туда рано утром 11 января. Всего они выявили 66 нарушений правил дорожного движения. В одном случае инспекторам попался нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почти сорок водителей сели пьяными за руль: свердловская ГИБДД устроила массовые рейды по области
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