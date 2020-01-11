«У кого-то бизнес по полмиллиона в день»: зам Высокинского пообещал разобраться с теми, кто сжег бульдозер и устроил нелегальную свалку на Уралмаше

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:54:07+03:00

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Первый замглавы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик пообещал разобраться с криминальными бизнесменами, которые тоннами свозили мусор на свалку на Уралмаше, а потом сожгли бульдозер.

- У кого-то бизнес по полмиллиона в день, будем разбираться! - заявил чиновник во время визита на свалку.

Тлеющая свалка расположена на улице Коммунистической. В глубину величина свалки – равна девятиэтажному дому. Сейчас она тлеет. Из-за вредного дыма МЧС даже просила жителей Орджоникидзевского района не выходить ну улицу.

Сегодняшней ночью неизвестные сожгли бульдозер, который расположен на территории свалки. Как рассказал «КП» осведомленный источник, этот бульдозер появился на свалке вчера.

Помимо Ковальчика полигон посетили сотрудники МЧСФото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в том, что тлеющую свалку решили тушить, засыпая снегом. Для этого с нескольких районов на свалку ездили грузовики. Но криминальные бизнесмены, которые долгое время незаконно скидывали мусор на полигон, оказались не рады такой перспективе. Они перекопали дорогу, ведущую к свалке, чтобы по ней не могли проехать грузовики, а бульдозер должен был восстановить возможность подъезда. Но ночью неизвестные его сожгли.

Водитель бульдозера с грустью осмотрел поврежденную техникуФото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, моторный отсек бульдозера в огне не пострадал, чего нельзя сказать о салоне.

- Работать можно, но никакого комфорта уже, конечно, не будет, - грустно посетовал водитель бульдозера, собирая гарь в салоне.

Теперь вокруг полигона в круглосуточном режиме будут дежурить полицейские, рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Нашему фотографу удалось попасть на территорию полигона вместе с чиновниками. Посмотрите, как тлеющая свалка выглядит сейчас.

Сейчас свалка продолжает тлетьФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU