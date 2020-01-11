Три лоджии и терасса с отличным видом: в Екатеринбурге за 44 миллиона продают роскошный пентхауст, обильно украшенный позолотой

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:11:18+03:00

Площадь квартиры почти 200 метров. Фото: агентство недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ»

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге за 44,8 миллиона рублей продают роскошный пентхауст обильно украшенный позолотой. Шикарная квартира находится в центе города – на улице Николая Никонова,8.

Как сообщается в объявлении на сайте агентства недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ», общая площадь двухуровневой квартиры без малого 200 метров. Причем в этот метраж не входит открытая терасса. Ее площадь составляет 50 квадратных метров. Она оборудована специальным электропривод, с функцией автоматического закрывания при сильном ветре, уточняют представители собственника. С терассы открывается потрясающий вид на центр города, Плотинку, Вознесенскую горку и Храм-на-Крови.

Фото: агентство недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ»

-В квартире произведена отделка высококачественными материалами в стиле нео-классики с привлечением известных дизайнеров, профессиональных строителей и отделочников. Встроенная мебель и фурнитура изготовлены по эксклюзивному индивидуальному дизайну на знаменитой фабрике Fratelli Radice (Италия), - говорится в объявлении.

Фото: агентство недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ»

Риэлторы уточняют, что проблем с соседями не будет.

- Квартира - единственная на этаже, в ней всегда тихо и спокойно, - подытожил представитель собственника.

Фото: агентство недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ»

Также в квартире есть два санузла и три лоджии.

Недавно в Екатеринбурге продавали другую квартиру, также обильно украшенную золотом.

ИСТОЧНИК KP.RU