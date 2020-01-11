В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме пришлось эвакуировать 25 человек
Ранним утром – в 04:41 в Екатеринбурге произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 25 человек.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в поселке Полеводство, в одном из домов по улице Комсомольская.
- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-ом этаже муниципального 2-х этажного жилого дома, - рассказывают в МЧС.
Пожарные эвакуировали людей, среди них оказалось пять детей. В тушении принимали участие 12 человек и четыре пожарные машины. Пожар был потушен в течении 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU