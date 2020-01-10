Уральские ученые собирают деньги на «птичий справочник»

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:00:41+03:00

Урал заселен интересными птицами. Но названий многих из них мы не знаем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из 250 тысяч рублей собрана уже половина

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Ученые из Екатеринбурга решили издать карманный справочник, с помощью которого можно будет определить сотню птиц, обитающих на просторах Свердловской области. Этим изданием специалисты намерены популяризировать такой явление, как бердвотчинг. Это наблюдение за птицами в естественной среде.

Для выпуска оригинального справочника ученым нужно собрать на платформе краудфандинга Planeta.ru 250 тысяч рублей, 136 тысяч из которых уже собрано.

- В мире такие издания выпускаются в огромном количестве. Но по России издано лишь несколько хороших определителей птиц. Немногочисленные тиражи расходятся среди тех, кто уже погружен в эту тему, - рассказывает сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова.

Автор издания – председатель Уральского орнитологического общества Вадим Рябицев, который выпустил несколько сборников, посвященных птицам Урала, Сибири и Казахстана.

Часть тиража нового справочника создатели намерены бесплатно раздать в школы Свердловской области. Оформить предзаказ справочника можно за 200-400 рублей. Всего выпустят три тысячи экземпляров. Деньги продолжат собирать до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU