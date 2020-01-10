Нижний Тагил готовится к 100-летию режиссера Федерико Феллини

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:34:33+03:00

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В Нижнем Тагиле основательно готовятся отметить 100-летие великого итальянского режиссера и сценариста Федерико Феллини.

В честь громкой даты в городе в конце января устроят специальные показы одного из самых известных фильмов маэстро от кинематографии под названием «Восемь с половиной», за которую автор в свое время получил две статуэтки «Оскар».

Посмотреть фильм Феллини можно будет на большом экране 24 января в 18 часов во время встречи клуба «Киногурман», а также в малом зале 25 января в 16 часов и 26 января в 13 часов. Показы пройдут в городском кинотеатре «Красногвардеец».

ИСТОЧНИК KP.RU