2020-01-10T19:03:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге поднимут зарплаты педагогам. Но не всем

На это направили почти 76 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
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Зарплату педагогам поднимут в соответствии с "майскими указами" президентаЗарплату педагогам поднимут в соответствии с "майскими указами" президентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге городские чиновники готовы повысить заработную плату преподавателей. На это из областного бюджета выделили 75 967 500 рублей. Мера направлена на то, чтобы выполнить один из «майских указов» президента Владимира Путина.

Правда, деньги достанутся не всем. Речь в постановлении за подписью главы Екатеринбурга Александра Высокинского идет о педагогах, работающих в организациях дополнительного образования.

- Дополнительное финансирование пойдет на увеличение оплаты труда педагогов городских детских школ искусств (художественных и музыкальных), а также детской хоровой и театральной школ, гимназии «Арт-этюд» и Екатеринбургской академии современного искусства, - рассказывает руководитель Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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