В больницу Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги, требуется специалист на 130 тысяч рублей
Осенью 2019 года из Демидовского городской больницы Нижнего Тагила уволились несколько хирургов, взамен которых набрали новых специалистов. Причиной увольнения стали риски, связанные с переработками, отсутствие связи персонала учреждения с руководством и недостаточный уровень оплаты труда.
Сейчас Демидовской больнице требуется врач-анестезиолог, которому будут платить от 100 до 130 тысяч рублей. Это предложение размещено в Общероссийской базе вакансий.
Опытному специалисту помимо заработной платы предложат полный социальный пакет, возможность карьерного роста, могут предоставить жилье или возместить затраты на аренду жилья. Если врач приедет на работу в Нижний Тагил из другого региона, ему обеспечат доплаты.
Корпус Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле. Фото: карты Google
Также врачу-анестезиологу положено возмещение затрат на санаторно-курортное лечение по программе «Мать и дитя», а также доплаты за участие в оказании платных и немедицинских услуг.
Напомним, что на конфликт в больнице отреагировал федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова, по словам которой, в ходе проверки в Нижнем Тагиле выявились «возмутительные вещи». Речь шла о работе хирургов на 2,34 ставки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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