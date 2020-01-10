В больницу Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги, требуется специалист на 130 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:27:34+03:00

Специалисту обещают до 130 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Осенью 2019 года из Демидовского городской больницы Нижнего Тагила уволились несколько хирургов, взамен которых набрали новых специалистов. Причиной увольнения стали риски, связанные с переработками, отсутствие связи персонала учреждения с руководством и недостаточный уровень оплаты труда.

Сейчас Демидовской больнице требуется врач-анестезиолог, которому будут платить от 100 до 130 тысяч рублей. Это предложение размещено в Общероссийской базе вакансий.

Опытному специалисту помимо заработной платы предложат полный социальный пакет, возможность карьерного роста, могут предоставить жилье или возместить затраты на аренду жилья. Если врач приедет на работу в Нижний Тагил из другого региона, ему обеспечат доплаты.

Корпус Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле. Фото: карты Google

Также врачу-анестезиологу положено возмещение затрат на санаторно-курортное лечение по программе «Мать и дитя», а также доплаты за участие в оказании платных и немедицинских услуг.

Напомним, что на конфликт в больнице отреагировал федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова, по словам которой, в ходе проверки в Нижнем Тагиле выявились «возмутительные вещи». Речь шла о работе хирургов на 2,34 ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU