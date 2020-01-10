2020-01-10T17:55:03+03:00
Общество

На Урале стало меньше детей-отказников

Молодые мамы все чаще проявляют сознательность
Лев ИСТОМИН
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Все меньше отказников остаются в родильных домахВсе меньше отказников остаются в родильных домахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году в Свердловской области матери отказались от 49 новорожденных детей, тог как в 2018 году таких было 62 малыша. Положительная динамика за год составила 22%.

По мнению регионального министра социальной политики Андрея Злоказова, в 2015 года матери отказались от 119 детей, в 2016 году – от 100 малышей, в 2017 году – от 84 детей. Около 90% детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, сегодня воспитываются в семьях.

В министерстве сокращение числа детей-отказников связывают с продуктивной работой органов власти по выявлению семейного и детского неблагополучия, а также некоммерческим организациям, которые активно помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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