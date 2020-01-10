На Урале стало меньше детей-отказников
В 2019 году в Свердловской области матери отказались от 49 новорожденных детей, тог как в 2018 году таких было 62 малыша. Положительная динамика за год составила 22%.
По мнению регионального министра социальной политики Андрея Злоказова, в 2015 года матери отказались от 119 детей, в 2016 году – от 100 малышей, в 2017 году – от 84 детей. Около 90% детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, сегодня воспитываются в семьях.
В министерстве сокращение числа детей-отказников связывают с продуктивной работой органов власти по выявлению семейного и детского неблагополучия, а также некоммерческим организациям, которые активно помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU