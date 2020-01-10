Екатеринбург и китайский остров Хайнань свяжут авиарейсы
С февраля их будут выполнять «Уральские авиалинии»
Рейс запустят с 6 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале из Екатеринбурга и Тюмени запустят авиарейсы в Хайкоу, расположенном на китайском острове Хайнань.
Рейсы будут выполнять с технической посадкой в Новосибирске на самолете A321neo. Из Екатеринбурга самолеты будут летать с 6 февраля каждый четверг, а из Тюмени с 7 февраля по пятницам.
Сейчас из Екатеринбурга и Тюмени в Ханкоу ни одна компания не осуществляет перелеты.
ИСТОЧНИК KP.RU