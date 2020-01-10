Екатеринбург и китайский остров Хайнань свяжут авиарейсы

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:40:27+03:00

С февраля их будут выполнять «Уральские авиалинии»

Изменить размер текста: A A

В феврале из Екатеринбурга и Тюмени запустят авиарейсы в Хайкоу, расположенном на китайском острове Хайнань.

Рейсы будут выполнять с технической посадкой в Новосибирске на самолете A321neo. Из Екатеринбурга самолеты будут летать с 6 февраля каждый четверг, а из Тюмени с 7 февраля по пятницам.

Сейчас из Екатеринбурга и Тюмени в Ханкоу ни одна компания не осуществляет перелеты.

ИСТОЧНИК KP.RU